Opnieuw lobby om start Vuelta naar Utrecht te krijgen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 14:30 uur

Archief. Foto: BPU

UTRECHT - Een groep Utrechters bezoekt dit weekend in Frankrijk de start van de Vuelta. Het doel van het bezoek is om de start van de Spaanse wielerronde in 2020 naar Utrecht te halen.



Volgens voorzitter Cor Jansen van het Business Peleton Utrecht maakt de Domstad een goede kans. "Met de komst van de Vuelta zou Utrecht de eerste stad ter wereld zijn die alle drie de wielrrondes heeft gehad. Verder ontwikkelt de stad zich meer en meer als een van dé fietssteden van de wereld."



Het is niet voor het eerst dat Utrecht actief lobbyt voor de start van de Vuelta. Vorig jaar ging er ook al een delegatie van het Business Peleton Utrecht op bezoek om de start van 2019 naar Utrecht te krijgen. Een meerderheid van de gemeenteraad ziet in ieder geval de komst van het wielerevenement wel zitten.



Het Utrechtse Business Peleton bestaat onder meer uit ambtenaren uit de stad en provincie. Later dit jaar komt een afvaardiging van de Vuelta naar Utrecht voor verdere onderhandelingen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht