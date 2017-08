Verdachte dodelijke crash Nieuwegein opnieuw langer vast

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 09:40 uur

NIEUWEGEIN - De verdachte van een dodelijke crash op de Utrechtsestraatweg in Nieuwegein blijft opnieuw langer vastzitten. Zijn voorarrest is met drie maanden verlengd.



Het slachtoffer dat omkwam bij het ongeluk was de 23-jarige Ilias uit Utrecht. Hij zat als bijrijder in de auto en werd uit de wagen geslingerd en gevonden onder een andere auto. Ilias was een vriend van de verdachte. De drie vrouwen in de gecrashte Passat kwamen met de schrik vrij.



Onduidelijk is nog wanneer Zouhair C. precies moet voorkomen. Aanvankelijk zou dit op 26 oktober gebeuren, maar omdat de nabestaanden van het slachtoffer die dag het graf van Ilias bezoeken, wordt er een andere datum voor de zitting gekozen.



Het onderzoek naar de snelheid van de auto is overigens ook nog niet afgerond door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het vermoeden bestaat dat hij ruim 80 kilometer per uur te hard reed.



Het is vrij uitzonderlijk dat iemand na een dodelijk ongeluk langer vast blijft zitten, maar de rechter was eerder van mening is dat er sprake is van vluchtgevaar omdat de verdachte ook na de fatale crash, waarbij zijn vriend het leven liet, de benen nam.



