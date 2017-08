Verdachte ontuchtzaak De Bilt blijft 14 dagen langer vast

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 15:28 uur

Foto: RTV Utrecht

DE BILT - De verdachte Utrechter in de ontuchtzaak in De Bilt blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank vandaag beslist.



Het OM maakte woensdag bekend dat de 27-jarige pedagogisch medewerker van de buitenschoolse opvang van Partou Kinderopvang in De Bilt twee kinderen uit één gezin onzedelijke handelingen bij hem heeft laten verrichten. De man uit Utrecht die al vijf jaar bij Partou werkte, heeft dat toegegeven en is ontslagen.



De politie heeft geen aanwijzingen dat de verdachte ook met andere kinderen ontucht heeft gepleegd maar onderzoekt wel mogelijke andere incidenten. Zijn computer en telefoon zijn daarom in beslag genomen.



