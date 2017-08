De Straat: Kanis, een bruisend gehucht

Door de nieuwsredactie geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 19:00 uur

Foto: RTV Utrecht

KANIS - Het is een gehucht en zelfs bewoners willen het eigenlijk geen dorp noemen: Kanis, een plaatsje vlak boven Kamerik. Maar bruisend is het wel, met een eigen camping en een dorpskroeg.



Normale regels gelden niet op het platteland, zo leren we in een nieuwe aflevering van 'De Straat'. Jongeren van 14 krijgen gewoon een biertje tijdens het dorpsfeest. En de fietsenmaker haalt je fiets op als je een lekke band hebt. Waar vind je dat nog? In Kanis dus.



