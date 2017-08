Botsing bij verkeerscontrole Hoogland

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 17:18 uur

HOOGLAND - Bij een verkeerscontrole op de Bunschoterstraat in Hoogland is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Een automobilist remde te laat voor een file die als gevolg van de controle was ontstaan. De bestuurder knalde achterop een stilstaande auto.



De twee auto's raakten beschadigd als gevolg van de klap. Een bergingsbedrijf heeft een van de voertuigen meegenomen. Niemand raakte gewond bij het incident.



De politie controleert regelmatig op de Bunschoterstraat omdat automobilisten er vaak te hard rijden. Vanmiddag werden binnen een half uur vier bestuurders beboet met snelheden boven de 100 kilometer per uur, terwijl 80 is toegestaan.



