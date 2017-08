Utrecht, Veenendaal en Nieuwegein hebben meeste bijstandskinderen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 17:19 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Het aantal kinderen dat opgroeit in een bijstandsgezin is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek tellen Utrecht, Veenendaal en Nieuwegein in onze provincie de meeste kinderen in bijstandsgezinnen.



De drie gemeentes hadden volgens het CBS het afgelopen jaar de hoogste percentages in de regio, met Utrecht als uitschieter. RTV Utrecht heeft alle regionale cijfers verwerkt in een interactieve kaart.



Zo woonde 8,3% van alle kinderen in Utrecht in een gezin dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Veenendaal (6,3%) en Nieuwegein (6,2%) volgen op enige afstand. Renswoude (1,5%), Bunnik (1,8%) en Bunschoten (1,9%) bungelen met de laagste percentages onderaan de lijst.



LANDELIJK

Utrecht staat landelijk op een gedeelde 45ste plaats van alle 388 gemeenten, samen met Zutphen. Rotterdam (17,4%) telt relatief de meeste kinderen in bijstandsgezinnen, gevolg door Heerlen (14,5%), Groningen (13,8%)) en Amsterdam (13,5%).



In absolute aantallen woonden vorig jaar 230.000 kinderen in Nederland in een gezin op bijstandsniveau. Ruim twee derde had een migratieachtergrond. Vooral het aantal kinderen uit Syrië en Eritrea nam toe en dat valt voor het merendeel toe te schrijven aan de instroom van vluchtelingen uit die landen.



Ook blijken gezinnen gemiddeld langer van de bijstand afhankelijk. Bij de helft van de kinderen, zo'n 114.000, leefde het gezin in 2016 al drie jaar of langer van de bijstand.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht