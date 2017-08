"Stadsbaantunnel over maximaal een week weer open"

Door de nieuwsredactie geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 17:49 uur

Foto: VID

UTRECHT - De Stadsbaantunnel langs de A2 bij Leidsche Rijn gaat over maximaal een week weer open. Dat schrijft wethouder Kees Geldof in een brief aan de gemeenteraad. De betonnen constructie bij de ingang van de tunnel wordt in de tussentijd ingepakt om te voorkomen dat er opnieuw stukken naar beneden komen.



De tunnel werd ruim een week geleden afgesloten omdat er een stuk beton uit de palenconstructie vr de tunnel in de middenberm lag. Vorige maand werd al melding van dit incident gedaan, maar door een interne communicatiefout heeft deze informatie de tunnelbeheerder nooit bereikt.



Volgens de wethouder is de schade ontstaan doordat water in de constructie is gaan bevriezen. Toen het ijs uitzette, scheurde het beton. De gemeente gaat nu een extern adviesbureau vragen voor nader onderzoek naar de schade. Daarna worden eventuele vervolgstappen genomen.



Totdat de Stadsbaantunnel weer open is, zet de gemeente verkeersregelaars in op de omleidingsroutes.



