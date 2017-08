Brand in spouwmuur van Jumbo in Utrecht

Door de nieuwsredactie geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 18:36 uur

Foto: Michiel van Beers (Foto 1 van 2) Foto: Michiel van Beers (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - De brandweer in Utrecht is zojuist uitgerukt voor een brand in de spouwmuur van een winkelpand aan de Ina Boudier Bakkerlaan.



Omstanders roken rond 18.15 uur een brandlucht en alarmeerden de brandweer. Brandweerlieden zijn ter plaatse aan het zoeken naar de brandhaard, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.



Uit voorzorg zijn meerdere brandweerwagens opgeroepen. Vermoedelijk is de isolatiewand de boosdoener van de brand.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht