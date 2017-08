Schooljaar 't Anker Amersfoort begint zonder Lili en Howick

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 06:00 uur

AMERSFOORT - De Amersfoortse basisschool 't Anker staat vandaag op de eerste schooldag na de zomervakantie stil bij de uitzetting van de moeder van Howick en Lili. Lili zou dit schooljaar naar groep acht gaan en Howick had de basisschool net voltooid.



De school wil de leerlingen vandaag de ruimte geven om hun hart te luchten. Ook ouders kunnen er met hun vragen terecht, maakte adjunct-directeur Corinne de Groot bekend.



Moeder Armina werd precies week geleden na negen jaar procederen via Parijs naar Armenië uitgezet. Howick en Lili bleven in Nederland. Armina heeft hun verblijfplaats niet bekend gemaakt.



In heel het land heeft de uitzetting van de moeder zonder kinderen voor beroering gezorgd. Veel mensen spraken hun afschuw uit, maar er klonk ook kritiek op Armina. Die zou Howick en Lili in een wanhoopspoging hebben verstopt om zelf langer in Nederland te kunnen blijven.



Ook de medewerkers van 't Anker zijn volgens adjunct-directeur De Groot verbijsterd dat Armina zonder Howick en Lili het land uit is gezet. "Er zijn nu twee kinderen in Nederland die niet naar hun moeder kunnen. Twee kinderen van wie je houdt. Dat maakt het zwaar."



Samen met de leerkrachten bekijkt De Groot wat de kinderen en hun ouders nodig hebben om dit nieuws te verwerken. De emoties verschillen per kind. "De één is verdrietig. De ander verontwaardigd. Voor weer een ander is het hele gebeuren onwerkelijk." De school bekijkt ook of de kinderen iets voor de moeder kunnen doen. De Groot zegt dat onderzocht wordt of de klas haar een bericht kan sturen.



Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort zei vorige week dat hij er tot het laatste moment voor heeft gestreden om Howick en Lili samen met hun moeder te laten vertrekken. Hij weet niet waar de twee kinderen nu zijn. Als ze gevonden worden, vallen zij volgens hem onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie.



Staatssecretaris van Justitie Klaas Dijkhoff zegt dat hij moeder en kinderen zo snel mogelijk in Armenië wil hereningen. Op de dag dat Armina op het vliegtuig werd gezet zei hij dat de Armeense vrouw zelf de afweging had gemaakt om haar kinderen achter te laten. Volgens hem hoorde ze keer op keer dat ze onrechtmatig in Nederland was en dat ze het land uit moest. Drie dagen voor haar vertrek oordeelde een rechter nog dat haar uitzetting door kon gaan.



