Raadsleden beginnen aan laatste maanden voor verkiezingen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 05:30 uur

Interruptiemicrofoon in de raadszaal van Utrecht. Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Nu de zomervakantie voorbij is, gaan niet alleen scholieren weer aan de slag. Ook de lokale politici moeten weer aantreden. In Utrecht en Amersfoort bijvoorbeeld staan deze week direct al de eerste vergaderingen op de agenda.



Raads-nestor Koos Voogt in Amersfoort moet er zelfs na twintig jaar gemeentepolitiek nog aan wennen. Ook in het zomerreces kreeg hij nog wel wat telefoontjes en mailtjes, maar nu mag hij zijn borst weer natmaken. "Iedere week is het weer raak", zegt de VVD'er. "Elke maandag en dinsdag ben je sowieso bezig met fractievergaderingen, commissies en de raad. En daar moet je je toch met je gezin op instellen."



VERKIEZINGEN

Zware onderwerpen zullen zich het komende half jaar niet meer aandienen, verwacht Voogt. "Ik denk dat veel partijen de naderende verkiezingen in het hoofd houden. Dan zijn er geen grote zaken meer te realiseren. Het wordt vanaf nu meer de 'finishing touch'."



Ook Arjan Kleuver uit de Utrechtse gemeenteraad denkt dat de aanloop naar de verkiezingen bepalend wordt voor de sfeer in de raadspolitiek. "Voor mensen die door willen is het spannend of ze hoog op de lijst komen of niet. Partijen zullen zich misschien nog willen profileren." De D66'er hoopt dat het in ieder geval zonder gekibbel zal gaan. "Het gaat om constructieve en verantwoordelijke politiek."



DOSSIERS

In Utrecht zijn de meeste hete hangijzers al voorbij, maar er zijn ook spraakmakende dossiers die blijven liggen, geeft Kleuver toe. Zo is een experiment met de bijstand, dat wethouder Victor Everhardt heeft aangevraagd, nog altijd niet rond. Kleuver wijt dat aan Haagse tegenwerking.



Voor Kleuver betekent het eind van het reces overigens ook bijna het eind van zijn werk als gemeenteraadslid. Na twaalf jaar neemt hij afscheid van de lokale politiek. Het legde een enorm beslag op hem, maar hij zal het missen, weet hij nu al. "Je werk en het raadswerk zijn de pilaren waar je leven op staat en een van die pilaren valt weg. Dat is misschien wel bevrijdend, maar aan de andere kant komt je leven ook een beetje op losse schroeven te staan."



