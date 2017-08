Feestelijke start van Landjuweel 2017 in Soest

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 08:38 uur

BAARN/SOEST - Burgemeester Rob Metz van Soest en commissaris van de koning Willibrord van Beek hebben gisteravond de opening van het Landjuweel 2017 bezocht.



Op het programma stond onder meer een defilé in traditionele kledij op het terrein van Paleis Soestdijk. Van Beek loste een saluutschot met een echt kanon en er was een defilé. Namens de gemeente Baarn was loco-burgemeester André van Roshum aanwezig.



Het Landjuweel is een traditie uit het zuiden van het land en wordt vaak gehouden op een kasteel of landgoed. In 1987 was het Landjuweel voor het laatst in Soest. Dit jaar is het evenement onderdeel van de Gildefeesten in Soest, die duren tot en met 3 september.



