Bunschoter Henk K.: mijn zaak is niet objectief behandeld

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De officier van justitie heeft de zaak van Henk K. uit Bunschoten niet objectief behandeld. Dat zegt K. in een interview met de Bunschoter. "Zij was klaar met mij. Dat is gebaseerd op zeer betrouwbare getuigen."



De strenggelovige vader van negentien kinderen zat sinds september afgelopen jaar vast omdat hij wordt beschuldigd van ontucht met zijn dochter, mishandeling en vrijheidsberoving. Begin deze week werd hij vrijgelaten, hij mag zijn rechtszaak thuis afwachten, maar moet zich aan strenge voorwaarden houden.



GEEN ONDERZOEK

In het interview met De Bunschoter zegt K. dat justitie bij een van zijn zonen de hand boven het hoofd houdt. "Onder de getuigen [tegen K., red.] zit een zoon die meerdere keren een zedenmisdrijf heeft begaan. Dat was al bij justitie bekend, maar daar is geen onderzoek naar gedaan."



In de periode dat K. vastzat, waren zijn inkomsten nihil en moest zijn vrouw een lening afsluiten om rond te komen. Ook werd het gezin geholpen door vrienden en bekenden. K. is nu van plan zijn leven weer op te pakken. Zo wil hij zich weer volledig gaan richten op de viswinkel in Utrecht.



