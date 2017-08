Files vanwege afgesloten A28 bij Rijnsweerd

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 11:20 uur

Foto: ANP (Beeldbewerking RTV Utrecht)

PROVINCIE UTRECHT - Verkeer op de A1 in beide richtingen moet vanochtend rekening houden met vertragingen op de weg vanwege de afsluiting van de A28 tussen Rijnsweerd en Den Dolder.



Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) zijn de eerste vertragingen zichtbaar. Ook omrijders die voor lokale wegen kiezen, komen vast te staan. Zo is het druk op de Leusderweg (N227) omdat veel weggebruikers die naar Amersfoort moeten voor die weg kiezen.



De A28 is afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de snelweg. Eind vorige maand was dat ook al het geval; dat leidde toen in de hele regio tot vertraging en files. Toch kiest Rijkswaterstaat er bewust voor om ook nu de weg helemaal af te sluiten, zegt woordvoerder Melanie Mulder. Dat gebeurt vanwege de veiligheid en omdat het werk zo sneller gaat.



Maandagochtend gaat de weg weer open.



