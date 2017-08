Meeuwsen door naar halve finale EK

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 13:34 uur

Robert Meeuwsen Foto: RTV Utrecht / Robert Claus

NIEUWEGEIN/RHENEN - Robert Meeuwsen uit Nieuwegein heeft zich samen met zijn partner Alexander Brouwer zaterdag bij het Europees kampioenschap beachvolleybal voor de halve finales geplaatst. Het Nederlandse duo versloeg in Jurmala in Letland thuisspelers Haralds Regza en Martins Plavins met twee keer 21-19.



In de halve eindstrijd nemen de als zesde geplaatste Nederlanders het later op zaterdag op tegen de winnaar van de kwartfinale die gaat tussen de Italianen Paolo Nicolai en Daniele Lupo en de Noren Anders Berntsen Mol en Christian Sandlie.



