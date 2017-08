Busje en auto botsen frontaal op elkaar in Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 11:00 uur

AMERSFOORT - In Amersfoort zijn vanochtend twee personen gewond geraakt bij een frontale aanrijding op de Zielhorsterweg.



Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur ter hoogte van de Ringweg Kruiskamp. De schade aan de twee voertuigen is groot. Een van de slachtoffers is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Vanwege het ongeval was de weg tijdelijk afgesloten. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend.



