Scooterrijder bewusteloos aangetroffen in Woerden

WOERDEN - Een fietsster heeft vannacht in Woerden een bewusteloze man aangetroffen die naast zijn scooter lag op de Kromwijkerdijk.



De man had een zwakke polsslag en was niet aanspreekbaar. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer gestabiliseerd, een traumahelikopter landde ter ondersteuning. De man is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe de scooterrijder in deze toestand terecht is gekomen, is niet bekend. De politie doet onderzoek naar het incident.



