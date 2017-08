"Oefen de fietsroute naar de nieuwe school van je kind"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 12:36 uur

Foto: ANP

AMERSFOORT - Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept ouders van brugklassers op om samen met hun kind de route naar hun nieuwe school te oefenen. De verkeersorganisatie in Amersfoort doet de oproep omdat maandag de scholen weer beginnen en er in die eerste weken na de zomervakantie meer ongelukken gebeuren.



Volgens Veilig Verkeer Nederland ligt het aantal ongelukken onder brugklassers in de eerste weken van het schooljaar twee keer zo hoog dan in de weken erna. Kinderen kennen de nieuwe route nog niet en daarmee ook niet de gevaren. Ook hebben ze hun impulsen nog niet goed onder controle, waardoor ze weinig risico's zien.



De verkeersorganisatie voert al jaren campagne aan het begin van het nieuwe schooljaar.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht