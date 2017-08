Fietser zwaargewond bij aanrijding in Woudenberg

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 12:06 uur

WOUDENBERG - Op de N224 bij Woudenberg is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd waarbij een fietser betrokken is geraakt.



Rond 10.55 uur wilde een automobilist op de kruising naar De Heygraeff afslaan, maar zag daarbij de fietser over het hoofd. Het slachtoffer kwam hard ten val en raakte zwaargewond. Uit voorzorg werd een traumahelikopter opgeroepen.



De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe het nu met hem gaat.



