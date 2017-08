Nieuwe uitshirt FC Utrecht breekt verkooprecords

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 11:44 uur

Foto: FC Utrecht

UTRECHT - Het nieuwe uitshirt van FC Utrecht is razend populair. Volgens de Utrechtse voetbalclub breekt de verkoop van het shirt alle records. In de eerste tien dagen ging het kledingstuk al vaker over de toonbank dan elk ander uittenue tot nu toe in de eerste twee weken van de verkoop.



Het shirt werd begin deze maand door FC Utrecht en was vanaf het begin van de verkoop al populair. Toen het team van trainer Erik ten Hag vorige week met 0-3 in Den haag van ADO won, nam de verkoop volgens de club een hernieuwde vlucht.



Het uitshirt van FC Utrecht heeft een opvallende kleurencombinatie met roze en paars.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht