Paardenspektakel bij Nationaal Militair Museum

SOEST - Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg staat dit weekend in het teken van een historisch paardenspektakel. Tijdens de show 'Te Paard' maken bezoekers kennis met de rol van het paard binnen de krijgsmacht, zowel vroeger als nu.



Er staan verschillende shows op het programma, zoals een riddergevecht te paard. Ook elders op het terrein worden activiteiten georganiseerd en is er aandacht voor verschillende paardenrassen. Voor kinderen is er ook genoeg te doen, zo belooft de organisatie.



Het is inmiddels een traditie dat het Nationaal Militair Museum ieder jaar een groot publieksevenement organiseert. Zo waren het vorig jaar tanks die voor de nodige actie zorgden.



