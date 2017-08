Mezgec wint Veenendaal - Veenendaal

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 18 augustus 2017, 17:31 uur

- De Veenendaal-Veenendaal Classic is gewonnen door Luka Mezgec. De Sloeveense renner was in de eindsprint te sterk voor Wouter Wippert, Moreno Hofland en Lars Boom.



Vorig jaar won Dylan Groenewegen uit Abcoude de wielerwedstrijd. De winnaar van de laatste etappe van de Tour de France deed dit jaar niet mee.



Mezgec beloonde het goede werk van zijn ploeggenoten van Orica-Scott en won in de massasprint. Hij kwam net iets eerder over de finish dan Wouter Wippert. Moreno Hofland snelde naar de derde plaats, vlak voor Lars Boom, die deelnam aan Veenendaal-Veenendaal omdat zijn ploeg LottoNL-Jumbo hem niet nodig heeft in de Ronde van Spanje.



