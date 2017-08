Ronkende kettingzagen en rondvliegend zaagsel op Houthakkersfeest

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 14:30 uur

LAGE VUURSCHE - Lage Vuursche staat vandaag in het teken van het Houthakkersfeest. Op het programma staan allerlei wedstrijden, optredens en demonstraties. "Het is een gezellige drukke dag en we hopen dat dat morgen ook gaat gebeuren", aldus de organisatie.



Het Houthakkersfeest begon ooit als een klein evenement om mensen kennis te laten maken met wat er in het bos gebeurt en wie er in het bos werken. Inmiddels is het feest uitgegroeid tot een groots evenement zoals dat anno 2017 wordt georganiseerd.



"Er is van alles te doen, zo staat het Nederlands kampioenschap sculptuurzagen op het programma, hebben we bosarbeidwedstrijden waarbij de deelnemers moeten houthakken, bomen zagen en allerlei oefeningen daar omheen", vertelt vice-voorzitter Kees Mudde van het Houthakkersfeest.



Het evenement trekt niet alleen de interesse van mannen. "Bij de bosarbeidwedstrijd is ook een damesteam en die doen met de mannen mee, maar ook wat betreft sculptuurzagen zijn er vrouwen die deelnemen", aldus Mudde.



De afgelopen tijd is er veel te doen geweest rondom verkeersoverlast door grote evenementen in de omgeving van Lage Vuursche. De gemeente Baarn besloot daarom strenger te gaan kijken naar de voorgestelde verkeersmaatregelen.



Het is de 31e keer dat het Houthakkersfeest wordt georganiseerd. De dag duurt nog tot 21.00 uur en de toegang is gratis.



