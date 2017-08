Utrechtse Sziget-bezoeker met trein gestrand in Oostenrijk

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 14:57 uur

UTRECHT - Honderden treinpassagiers die vanuit het Hongaarse Boedapest op weg waren naar Amersfoort, zijn vannacht gestrand in Oostenrijk door een kapotte bovenleiding. Sanne Sattler uit Utrecht zat in die trein en wacht al ruim een halve dag op het station van Andorf. Een flinke domper voor het reisgezelschap na een verder 'heel tof' festival.



"Rond twaalf uur was er flinke onweer en storm en stonden we opeens stil", vertelt Sanne aan RTV Utrecht. "En nog steeds", vullen haar vrienden aan. "Ze zeggen dat we rond 17.00 uur weer kunnen rijden, maar wij dachten: als ze 17.00 uur zeggen, zal het wel weer later worden."



Daarom kwam Sanne's moeder met het idee om BlaBlaCar in te zetten, een soort carpoolplatform waarmee reizigers kunnen meereizen met anderen. "Zij heeft dat geregeld, dus we worden over een uurtje opgepikt. Dat is erg fijn. Als we met deze auto meegaan, zijn we rond middernacht weer thuis."



OPSTOOTJES

Sanne is blij dat ze straks weer verder kan reizen, want de sfeer in en rond de trein is niet altijd even gezellig. "Vannacht en vanochtend waren er al een paar opstootjes. Mensen zijn gewoon moe van het festival en als je dan ook nog een trein hebt die niet reist... Je zit te wachten totdat je verder kunt, dus mensen worden chagerijnig. Vannacht werd er al iemand op z'n bek geramd en er waren mensen aan het schreeuwen. Maar nu is het rustig."



Veel reizigers hebben hun reis inmiddels op een andere manier vervolgd. "Onze coupégenoten hebben ervoor gekozen om te gaan liften. Ik denk dat een kwart van de trein al een andere oplossing heeft gevonden en bijvoorbeeld is gaan liften."



