Feestelijk Bloemencorso trekt door straten van Leersum

LEERSUM - De eerste dag van het Bloemencorso in Leersum lijkt feestelijk te verlopen. Tientallen praalwagens met meer dan een miljoen dahlia's reden door de straten van Leersum. Het parcours wordt twee keer afgelegd.



Vanochtend rond 10.00 uur startte het evenement met de keuring van de praalwagens voor de jeugd, gevolgd door de wagens van de senioren. Ook was er een braderie en een kunstmarkt. Rond 14.00 uur ging de tocht door het dorp van start.



VOORBEREIDING

Verslaggever Caroline Geijsman nam vanochtend alvast een kijkje bij de praalwagens. "Het gaat goed, het zonnetje komt af en toe door en het is mooi weer, dus ik ben helemaal blij", zei bloemenkoningin Sofie van Lunteren uit Leersum voorafgaand aan de optocht.



Een van de vrijwilligers keek vanochtend met kleine oogjes naar de praalwagens. Hij heeft tot diep in de nacht meegewerkt aan de wagens. "Ik lag om drie uur in mijn nest, toen was ik te moe om door te gaan. De andere vrijwilligers hebben de wagen afgemaakt en waren om 05.30 uur klaar. Sommige mensen hebben de hele nacht doorgehaald, het is de charme van het Bloemencorso."



Het bloemen plakken en steken kost veel tijd. Het slaaptekort nemen de 2500 vrijwilligers daarbij voor lief. "Ik heb een week gewerkt, maar anderen zijn maanden met bouwen en lassen bezig geweest. Als je dan je wagen zo ziet rijden, dan denk je yes, zo moet ie wezen."



ONDERSCHEIDING

Tijdens het Bloemencorso werd voorzitter Hans Charvat van de Bloemencorso in het zonnetje gezet. Uit handen van burgemeester Frits Naafs ontving hij een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor het 'grootste evenement van de Heuvelrug'.



Morgen kan het publiek naar de praalwagens komen kijken op de Englaan, Scherpenzeelseweg en het Kerkplein. Het evenement wordt dit jaar voor de 65e keer gehouden.



