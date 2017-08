"Utrecht eerste kandidaat voor start Vuelta in 2020"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 17:53 uur

UTRECHT - Utrecht is op dit moment de belangrijkste kandidaat om de start van de Vuelta in 2020 te krijgen. Dat zei voorzitter Cor Jansen van het Business Peleton Utrecht tegen RTV Utrecht.



Jansen is met een Utrechtse delegatie bij de start van de Spaanse ronde. Hij kon niet bevestigen dat de Vuelta ook echt in 2020 van start gaat in Utrecht. "Voor de organisatie van de Vuelta is Utrecht op dit moment de eerste kandidaat", aldus Jansen. "Wij zijn onder andere nu in Spanje om voldoende draagvlak te creëren. Het is uiteindelijk een politieke beslissing of de start naar Utrecht komt. Begin 2018 wordt er een beslissing genomen.



"De gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant gaan over de beslissing", vertelt Jansen verder. Hij heeft van de Spaanse organisatie vernomen dat zij geen twijfels hebben dat Utrecht de organisatie aan kan. Utrecht kan de eerste stad worden die de drie grote rondes, Giro(2010), Tour de France(2015) en Vuelta(2020?), binnen de gemeentegrenzen heeft gehad.



Eerder overhandigde de Utrechtse delegatie een shirt aan Alberto Contador.



