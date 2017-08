Deze week in het nieuws: ontucht in de Bilt en dode man in flat

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 19:50 uur

PROVINCIE UTRECHT - Het waren geen fijne berichten die deze week de meeste aandacht trokken op de website van RTV Utrecht. Het nieuws over de ontucht in de Bilt werd veruit het meest gelezen. Daarnaast was er ook veel belangstelling voor een dode man die vorig weekend werd gevonden in een flat in Soest én voor de vermissing van een 13-jarig meisje.



1. Medewerker kinderopvang in De Bilt pleegde ontucht met twee meisjes



Een medewerker van buitenschoolse opvang Partou in De Bilt heeft tijdens zijn werk twee kinderen ontuchtige handelingen bij hem laten uitvoeren. De 27-jarige man uit Utrecht, die al vijf jaar bij Partou werkte, heeft dat toegegeven en is ontslagen. Het Openbaar Ministerie heeft op dit moment geen aanwijzingen dat de man dit soort dingen vaker of ook bij andere kinderen zou hebben gedaan.



De verdachte Utrechter is opgepakt en zit nog zeker tot 1 september in voorarrest. Voor ouders die zich zorgen maken vanwege de ontuchtzaak is slachtofferhulp beschikbaar. Volgens een woordvoerster van Slachtofferhulp Nederland is er al contact met een aantal ouders.



2. Dode in flat Soest door misdrijf om het leven gekomen



De man die vorige weekend werd gevonden in een flat in Soest is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Dat zegt de politie na onderzoek. Zaterdagmiddag werd er in het flatgebouw aan de Weegbreestraat een lichaam gevonden. De politie concludeerde na onderzoek al snel dat de man geen natuurlijke dood is gestorven.



Een buurman trof de 57-jarige man aan "een een plas bloed". De buurman heeft geen idee wat er zich in de flat heeft afgespeeld of wie het slachtoffer zou willen vermoorden. Volgens hem ging hem om een hele vriendelijke man die "met kerst met drie soorten kroepoek" langskwam: "je had geen last van hem".



De politie kan nog niet zeggen wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning. Er is ook geen verdachte in beeld.



3. Politie maakt zich zorgen om vermiste Michelle



De politie maakte zich vorig weekend ook nog grote zorgen om de 13-jarige Michelle uit Soest. Het meisje was toen al bijna een week vermist. Ze verdween toen uit de instelling in Soest, waar zij verbleef. De politie vond dat "best lang duren" en verspreidde een signalement en foto's. Ook werden er posters opgehangen op Utrecht Centraal.



Gelukkig duurde het daarna niet lang voordat Michelle werd gevonden. Waar dat was wilde de politie niet zeggen, maar ze "verkeerde wel in goede gezondheid". De politie gaat ervan uit dat het meisje vrijwillig is verdwenen en gaat met haar in gesprek om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt.



















