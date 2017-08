Ralreiger lokt spotters naar Eempolder

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 19 augustus 2017, 20:21 uur

De ralreiger. Foto: caspar huurdeman (Foto 1 van 2) Spotters in de Eempolder. Foto: caspar huurdeman (Foto 2 van 2) ‹ ›

EEMNES - Een ralreiger heeft massa's vogelspotters naar Eemnes gelokt. De toeloop kwam op gang nadat er een waarneming was geplaats op de vogelspotsite waarneming.nl.



Sindsdien is het een komen en gaan van vogelspotters in de Eempolder. Volgens deskundigen is het een zeer zeldzame reiger. Hij komt voornamelijk voor in Zuid- en Oost-Europa en duikt de laatste tijd weer af en toe op in Nederland.



BROEDVOGEL

Tot in de 19e eeuw was het volgens Vogelbescherming een broedvogel in Nederland op het inmiddels niet meer bestaande Schollevaarseiland bij Nieuwerkerk aan de IJssel. Dit moerasbos werd in 1874 ontgonnen en daarmee verdween ook de ralreiger als broedvogel uit ons land.



WIT

Kenmerkend aan ralreigers zijn de geheel witte vleugels die pas opvallen bij het opvliegen. Wie hem vast weet te leggen kan de foto plaatsen op waarneming.nl.



