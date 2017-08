Woensdag waarschijnlijk 25 graden: "Prima stranddag"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 08:50 uur

Foto: ANP

DE BILT - Aanstaande woensdag is het naar verwachting zomers warm. Waarschijnlijk wordt het zo'n 25 graden in De Bilt. Sinds 19 juli is het daar niet meer zo warm geweest.



Dat meldt Weeronline.nl. "Het wordt ook een prima standdag, want er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten en daardoor wordt het op de westelijke stranden net zo warm als in het binnenland."



EEN ZOMERSE DAG

De kans is groot dat het deze maand bij één officiële zomerse dag blijft. Donderdag valt de middagtemperatuur waarschijnlijk terug naar circa 22 graden. De kans op zomerse temperaturen bedraagt de rest van de maand slechts twintig procent.



Normaal zijn er in De Bilt in augustus zeven dagen waarop het 25 graden of meer wordt en wordt één keer de tropische grens van 30 graden doorbroken. Als het de rest van deze maand inderdaad niet meer zomers warm wordt, is dat voor het eerst sinds 1993.



GEEN WARME-UITSCHIETERS

Toch was deze maand volgens de site "niet bijzonder koud". "Hoewel augustus geen echte warmte-uitschieters kent zijn extreem koude zomerdagen eveneens uitgebleven. De dagrecords voor De Bilt met betrekking tot de laagste maximumtemperatuur ooit gemeten staan grofweg op 14-17 graden. Gisteren en 8 augustus waren de koudste dagen tot dusver met op beide dagen maximaal 19,6 graden."



In juni was het wel warmer dan gemiddeld en in juli was de gemiddelde temperatuur normaal. Hierdoor hoort de zomer nog wel bij de vijftien warmste zomers die ooit gemeten zijn.



