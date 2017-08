FC Utrecht neemt het op tegen Willem II

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 09:43 uur

Foto: FC Utrecht

UTRECHT - FC Utrecht speelt vandaag in de eigen Galgenwaard tegen Willem II. De wedstrijd begint om 14.30 uur.



De ploeg van Erik ten Hag is op dreef. Vorige week werd de eerste wedstrijd van het eredivisieseizoen uit tegen ADO Den Haag met 3-0 gewonnen en in de play-offs van de Europa League werd met 1-0 gewonnen van de Russische topclub Zenith Sint Petersburg.



Willem II verloor de eerste wedstrijd van het seizoen van Excelsior en heeft de statistieken tegen. De laatste negen duels in de Galgenwaard werden allemaal gewonnen door de Utrechters.



Utrecht moet het vandaag in ieder geval doen zonder Anouar Kali. De middenvelder is maanden uitgeschakeld door een zware achillespeesblessure die hij tegen ADO opliep.



De wedstrijd is rechtstreeks te volgen op Radio M Utrecht en via een liveblog op de site van RTV Utrecht.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht