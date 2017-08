Sziget-gangers terug na treinreis van veertig uur

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 11:22 uur

AMERSFOORT - De honderden festivalgangers die vannacht waren gestrand in Oostenrijk zijn weer terug in Nederland. Hun treinreis vanaf het Hongaarse festival Sziget duurde in totaal zo'n veertig uur.



Door een kapotte bovenleiding stond de trein urenlang stil op het station van Andorf. Rond 8.00 uur vanochtend kwam de trein pas aan op station Amersfoort, met achttien uur vertraging.



Een van de festivalganges die in de trein zat is Sander. "Het was lekker om weer in Nederland te zijn. Ik was blij dat we uit de hitte waren. Op de dag dat we vertrokken was het zo'n dertig graden en de airco in de trein werkte niet voor honderd procent."



De festivalgangers mochten wel naar buiten om naar de supermarkt te gaan. "Dus die heeft wel flinke winst gemaakt", stelt Sander. "En verder moet je er gewoon het beste van maken, dus veel praten met iedereen."



Hij vond de vertraagde reis "vet om mee te maken". "Maar voor een keer en daarna nooit meer. De kans bestaat dat het volgende keer weer gebeurt, dus als ik weer naar Sziget ga dan doe ik dat niet opnieuw met de trein."



