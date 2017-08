Vrouw gewond bij paardenshow Nationaal Militair Museum

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 12:45 uur

De organisatie zette na het incident twee auto's neer, zodat het slachtoffer niet te zien was. Foto: Niels Erkens (Foto 1 van 2) De organisatie zette na het incident twee auto's neer, zodat het slachtoffer niet te zien was. Foto: Niels Erkens (Foto 2 van 2) ‹ ›

SOESTERBERG - Een vrouw is rond het middaguur gewond geraakt tijdens een paardenshow bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Een deel van het evenement is afgeblazen.



Het slachtoffer zat op een van de paarden die samen een kanon vooruittrokken. Ze hoorde bij het 'Korps Rijdende Artillerie Rode Huzaren'. Nadat het paard plotseling begon te steigeren kwam ze ten val.



HARDE SMAK

"Ze is min of meer gelanceerd en heeft een harde smak op haar rug gemaakt", vertelt getuige Niels Erkens. "Ze is gestabiliseerd en daarna op een brancard weggebracht in een legertruck."



Er is een ambulance ter plaatse gekomen. Over de verwondingen van de vrouw is nog niets bekendgemaakt. Ze is wel bij kennis.



SHOW GESTAAKT

"De show is na haar val uiteraard gestaakt", vertelt een woordvoerder van het Nationaal Militair Museum. "De show om twee uur gaat wel door, dus bezoekers die vanochtend weg moesten kunnen daar wel naar toe."



Tijdens 'Te Paard' maken bezoekers kennis met de rol van het paard binnen de krijgsmacht, zowel vroeger als nu. Het evenement ging gisteren van start.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht