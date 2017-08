Automobilist rijdt opzettelijk in op fietser in Lombok

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 14:20 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Een automobilist heeft gisteravond bewust een fietser aangereden op de Kanaalstraat in Lombok. Daarna is hij er vandoor gegaan.



De aanrijding vond rond 23.45 uur plaats. De politie omschrijft het incident als een poging tot zware mishandeling. "Het letsel was niet dusdanig dat er een ambulance ter plaatse is geweest", laat de wijkagent weten. "Uiteraard had dat heel anders kunnen zijn."



De automobilist, die in een lichtkleurige auto reed, is nog voortvluchtig. De politie is op zoek naar getuigen van het incident en doet verder onderzoek.



