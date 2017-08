LIVEBLOG: Comfortabele 2-0 ruststand voor FC Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 15:19 uur

Foto: ANP/Joen Leenen

UTRECHT - Na het prachtige resultaat tegen Zenit Sint-Petersburg wacht vanmiddag Willem II in de Galgenwaard. Trainer Erik ten Hag heeft in de opstelling enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het Europese duel, zo keren Janssen en Leeuwin terug in het elftal en zijn er ook basisplaatsen voor Troupée en Görtler. TUSSENSTAND: 2-0



Luister hier live mee met het wedstrijdverslag op Radio M Utrecht.



15:19 45' Rust in stadion Galgenwaard. 2-0 is de tussenstand



15:17 45' Bilal Ould-Chick is begonnen aan de warming-up.



15:13 40' Nog vijf minuten tot de rust.



15:09 38' Görtler scoort bijna zijn eerste voor FC Utrecht, ook hij vindt Wellenreuther op zijn weg.



15:08 37' Een schiettent. Onder andere Troupée neemt Wellenreuther onder vuur.



15:07 35' FC Utrecht heeft de wedstrijd onder controle. Willem II wordt niet gevaarlijk.



14:58 27' De rust is teruggekeerd in Galgenwaard. Utrecht gaat comfortabel met 2-0 aan de leiding.



14:54 22' Even leek Willem II gevaarlijk te worden, maar Willem Janssen grijpt in.



14:50 18' Crowley verlaat het veld voor Heerkens, op het moment dat Willem II een vrije trap krijgt.



14:48 16' Görtler bevalt Kruys wel. 'Hij loopt en geeft druk, dat wordt gevraagd in het spel van Utrecht.'



14:47 15' De eerste wissel van de wedstrijd lijkt klaar te staan bij Willem II.



14:45 12' FC Utrecht blijft aanvallen em gunt Willem II geen rust.



14:41 10' Van der Meer gaat neer met een blessure aan zijn neus.



14:39 7' Cyriel Dessers maakte er vorige week twee, en schiet ook nu raak. 2-0.



14:37 6' Willem II probeert het duel onder controle te krijgen na de vroege tegentreffer.



14:35 4' De doelpuntenmaker van afgelopen donderdag doet het nu weer. FC Utrecht op rozen.



14:33 2' Labyad scoort direct de 1-0.



14:31 1' Willem II brengt de bal aan het rollen in Galgenwaard.



Opstelling FC Utrecht: Jensen, Troupée, Leeuwin, Janssen, Van der Meer, Ayoub, Emanuelson, Klaiber, Labyad, Görtler en Dessers



Opstelling Willem II: Wellenreuther, Lewis, Peters, Chirivella, Sol, Haye, Crowley, Tsimikas, Rienstra, Lachman en Azzaoui



