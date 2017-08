"Lage Vuursche volledig vol, kom niet met de auto"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 14:45 uur

BAARN - Het Houthakkersfeest in Lage Vuursche zorgt voor veel verkeersoverlast. Volgens handhavers staat het dorp "volledig vol" met auto's.



Zij raden dan ook aan om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. "Advies: kom niet meer met auto naar Lage Vuursche."



Het Houthakkersfeest is een evenement om mensen kennis te laten maken met wat er in het bos gebeurt en wie er in het bos werken. Er staat onder meer sculptuurzagen en houthakken op het programma.



Eerder is er veel kritiek geweest op grote evenementen in de omgeving van Lage Vuursche, omdat er door de drukte verkeersoverlast ontstond. De gemeente Baarn zou daarom nu beter kijken of organisaties genoeg doen om problemen te voorkomen.



