Oppermachtig FC Utrecht overtuigend langs Willem II

zondag 20 augustus 2017, 16:23 uur

Foto: Joep Leenen, ANP

UTRECHT - FC Utrecht heeft ook de tweede wedstrijd in de eredivisie gewonnen. In Galgenwaard werd er op overtuigende wijze afgerekend met Willem II. De ploeg van Erik ten Hag won met 2-0.



In de eerste helft schoot FC Utrecht uit de startblokken. Binnen zeven minuten stond er de 2-0 stand op het scorebord. Labyad en Dessers lieten de Galgenwaard juichen. Willem II-coach Erik van der Looi greep al snel in met een wissel, maar Utrecht bleef het spel domineren. Onder andere debutant Lukas Görtler was dicht bij een treffer.



Ook in de tweede helft was Utrecht Willem II de baas. De Tilburgers maakten een aantal stevige overtredingen. Ayoub en Görtler waren de voornaamste slachtoffers. FC Utrecht speelde het duel rustig uit.



Door de overwinning heeft FC Utrecht zes punten uit de eerste twee wedstrijden. Op de ranglijst bezet de ploeg van Erik ten Hag de tweede plaats.



Donderdag neemt FC Utrecht het in Sint-Petersburg op tegen Zenit. Na de 1-0 overwinning van afgelopen woensdag heeft Utrecht goede papieren voor een plaats in de poulefase van de Europa League.





