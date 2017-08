Werkzaamheden A28 al klaar, weg tussen Utrecht en Amersfoort open

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 16:44 uur

Foto: Google Streetview

UTRECHT/DEN DOLDER - De werkzaamheden op de A28 zijn eerder afgerond dan verwacht. De snelweg tussen Rijnsweerd en Den Dolder is in beide richtingen weer open.



Dat meldt Rijkswaterstaat. De A28 richting Amersfoort ging rond 16.30 uur open en een half uur later ook in de richting van Utrecht. Eigenlijk zou de weg in beide richtingen pas morgenochtend open gaan.



De afsluiting zorgde dit weekend voor files, onder meer op de A1. Ook was het druk op de Leusderweg (N227) omdat veel weggebruikers die naar Amersfoort moesten voor die weg kozen.



