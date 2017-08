IJsselsteinse vrijwilligers verklaren oorlog aan buxusmot

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 17:00 uur

IJSSELSTEIN - Vrijwilligers van de historische kruidentuin in IJsselstein proberen de buxushaag te redden. Daar leeft namelijk de buxusmot, die de hele haag kaalvreet.



Het is monnikenwerk, dat geeft Clarie van de Langenberg graag toe. Tussen de miljoenen blaadjes van de buxussen in de historische kruidentuin van IJsselstein is zij op zoek naar de buxusmot. "Hij vreet onze complete haag op en wat er over blijft zijn droge bruine plekken", zegt Van de Langenberg.



WARE PLAAG

De buxusmot vormt een ware plaag in de provincie Utrecht. Vorige week dook het beestje al op in Houten, maar ook op andere plekken zoals in IJsselstein zorgt het voor overlast. "Hij komt uit Noord-Azië en is waarschijnlijk met andere planten meegekomen", legt de vrijwilligster van de kruidentuin uit. "Als we niets doen blijft er weinig van de haag over."



Samen met andere vrijwilligers zoekt Clarie een paar keer per week naar rupsen. "Het is tijdrovend, maar we moeten het doen." Als de rupsen zich volgevreten hebben verpoppen ze zich. De vlinder die daaruit voortkomt legt eitjes waar tientallen nieuwe rupsen uit voortkomen.



BESTRIJDINGSMIDDELEN

Er zijn wel bestrijdingsmiddelen te koop, maar gif gebruiken in de kruidentuin is als vloeken in de kerk. "Wij eten de kruiden ook en bovendien gaan de buxussen dan over een paar jaar alsnog dood."



De andere vrijwilligers onderstrepen het belang van het handwerk. "Ik help gewoon mee, en ik hoop voor Clarie dat het lukt", zegt een vrijwilliger. Een andere vrijwilliger, de enige man in het gezelschap, wil niets liever dan de rups doodmaken. "En dan niet weer in de heg loslaten."



AANGETAST

Clarie merkt dat haar inzet, en die van de vrijwilligers, vruchten afwerpt. "De haag is wel iets aangetast, maar veel minder dan je elders ziet."



Toch heeft ze het niet zelf in de hand. "Als mensen hier in de buurt ook last hebben van de rups, maar niets doen komt ie alsnog weer bij ons in de kruidentuin. Ik hoop dan ook dat andere mensen het beestje ook bestrijden."



