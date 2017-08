Lage Vuursche over parkeerchaos: "Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen?"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 19:45 uur

Automobilisten parkeerden hun auto verkeerd in Lage Vuursche. Foto: BOA Baarn

LAGE VUURSCHE - Inwoners van Lage Vuursche zijn helemaal klaar met de parkeeroverlast tijdens evenementen in hun dorp. Dit weekend was het namelijk opnieuw raak. Tientallen bezoekers van het Houthakkersfeest kregen een boete, omdat ze hun auto verkeerd parkeerden.



"Het aantal auto's dat deze richting opkwam is totaal uit de hand gelopen. Op de Hoge Vuurseweg en op de fietspaden werd weer volop geparkeerd. De organisatie had op een bepaald moment de toegangsweg naar het terrein afgesloten, waardoor mensen probeerden parkeerplekken te vinden in en om de Lage Vuursche. Dit is natuurlijk niet goed voor het woongenot, want de chaos was compleet", zegt Hans Geurtsen van de contactcommissie tegen RTV Utrecht.



KRITIEK

Eerder was er ook al veel kritiek op grote evenementen in de omgeving van Lage Vuursche, omdat er ook toen sprake van extreme parkeeroverlast. Het Houthakkersfeest had dan ook maatregelen genomen om chaos te voorkomen.



"Wij streefden ernaar om de openbare weg zoveel mogelijk vrij te houden, zodat het doorgaand verkeer niet gehinderd wordt. Maar rond de middag kwam er zoveel verkeer dat de zaak vastliep", zegt Kees Mudde van de organisatie. Volgens hem is er op zich voldoende parkeergelegenheid, maar werden bezoekers ongeduldig door de opstoppingen en parkeerden ze vervolgens hun auto's op de verkeerde plekken.



MAATREGELEN

De gemeente Baarn kondigde vorige week nog aan dat nieuwe evenementen voortaan strenger beoordeeld worden op hun verkeersmaatregelen. Maar die golden volgens de organisatie nog niet voor het al eerder geplande Houthakkersfeest.



De inwoners willen nu dan ook zo snel mogelijk met de gemeente in gesprek. "Hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen begrijpen we niet. We gaan er zeker mee aan de slag, want de gemeente kan ons niet zomaar in de kou zetten?", stelt Geurtsen.



GEZAMENLIJK

Ook de organisatie van het Houthakkersfeest vindt het belangrijk dat de gemeente, inwoners en de organisatie van evenementen met elkaar om de tafel gaan. "Ik zie hier een rol in voor alle belanghebbenden. We moeten gezamenlijk kijken hoe dit beter kan. Het is een mooie omgeving hier, dus dit soort zaken moet gewoon goed geregeld zijn", besluit Mudde.



De gemeente Baarn heeft RTV Utrecht laten weten maandag met een reactie te komen.



