Maarschalk, spion en vlag: Utrechter wint WK Stratego

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 20:21 uur

Foto: Lex van Lieshout

UTRECHT - Utrechter Anjo Travaille mag zich wereldkampioen stratego noemen. In de Griekse hoofdstad Athene kwam hij dit weekend als beste Stratego-speler uit de bus. Bovendien won Travaille met drie andere Nederlanders ook nog de wereldtitel voor landenteams.



In totaal deden er zestig spelers uit de Verenigde Staten en Europa mee. Nederland deed het daarbij opvallend goed, want het zilver bij het individuele kampioenschap ging naar de Nederlander en meervoudig wereldkampioen Tim Slagboom. Het brons ging naar de Griekse topspeler John Vandoros.



Het bordspel is gebaseerd op de legers die elkaar precies 200 jaar geleden bij Waterloo bevochten. Daar leed de Franse keizer Napoleon zijn definitieve nederlaag. Spellenfabrikant Jumbo heeft wereldwijd meer dan 20 miljoen exemplaren van het spel verkocht



