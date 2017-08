Verdachte autobrand in Utrecht na crash snelle Audi

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 06:01 uur

Foto: 112 Media Utrecht

UTRECHT - Onbekenden hebben vannacht een brandende auto achtergelaten in de Utrechtse wijk Lombok. De wagen was even na 1.30 uur op de kruising van de Kanaalstraat en de Javastraat tegen een paal gebotst. Na een paar harde knallen vloog hij in brand.



Toen de hulpdiensten op de kruising aankwamen waren de inzittenden er al vandoor. Omdat niet duidelijk was of er explosieve materialen in de brandende auto lagen hield de politie omstanders op grote afstand. De Audi RS5 is uiteindelijk door een bergingsbedrijf meegenomen.



Het lijkt erop dat de auto na de crash in brand is gestoken.



