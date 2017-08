Midden-Nederland gaat weer naar school

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 06:37 uur

Luizencontrole, na de vakantie een vast ritueel op veel basisscholen. Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - De scholen lopen weer vol na zes weken vrij. Automobilisten in Midden-Nederland moeten in de ochtendspits weer rekening houden met meer drukte op de weg en grote groepen kinderen die naar school gaan. De zomervakantie zit erop.



In veel gemeenten in de provincie Utrecht hangen spandoeken met de tekst "De scholen zijn weer begonnen". Ook Veilig Verkeer Nederland wil automobilisten nog eens extra wijzen op de onverwachte bewegingen die kinderen kunnen maken als ze oversteken of slingerend over de weg fietsen.



Volgens VVN gebeuren er in de eerste twee weken van elk nieuw schooljaar vaker ongelukken met brugklassers. De jongeren hebben nog relatief weinig ervaring in het verkeer en zijn vaak ook nog niet zo bekend met de route naar hun nieuwe school. Verder speelt het gebruik van de smartphone nog steeds een grote rol, zegt VVN.



Volgende week beginnen de scholen in het zuiden van het land weer. Een week later zijn ook de leerlingen in het noorden aan de beurt. Dat betekent dat de kinderen in Eemnes, dat als enige gemeente in de provincie Utrecht onder de regio Noord valt, nog twee weken van de vakantie kunnen genieten.



