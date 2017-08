Gedurfde stunt: deltavlieger springt van studentenflat Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 06:57 uur

Foto: Screenshot uit video van organisatie

UTRECHT - In Utrecht is vanmorgen een deltavlieger van een gebouw gesprongen. Voor zover bekend is dat in Europa nog niet eerder vertoond.



Voormalig Nederlands kampioen deltavliegen Arne Tanzer koos rond 7.00 uur het luchtruim vanaf De Johanna, een hoge studentenflat op de Uithof. Hij werd bijgestaan door een stuntteam. Voor extra snelheid maakte hij onder meer gebruik van een speciaal aangelegde houten constructie op het dak van het gebouw aan de Bisschopssteeg. Na bijna een minuut landde hij veilig op het naastgelegen grasveld.



Tanzer zou de vlucht eigenlijk vrijdag al maken, maar toen bleek het weer te slecht. De deltavlieger is naar eigen zeggen nu alsnog de eerste in Europa die vanaf een gebouw is gestart. Hij vroeg daarvoor eerst de nodige vergunningen aan. De gewezen landskampioen wil met de stunt het deltavliegen bekender maken.



In maart werd vanaf De Johanna al eens een 200 meter lange tokkelbaan gespannen. Studenten zamelden zo geld in voor de Plusbus Erop Uit en de Stichting Leergeld Utrecht.



