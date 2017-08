Roland van Schelven waarnemend burgemeester van Bunnik

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 10:41 uur

BUNNIK - Roland van Schelven (D66) wordt waarnemend burgemeester in Bunnik.



Het ambt is per 4 september vacant door het vertrek van Hans Martijn Ostendorp, die algemeen directeur wordt van voetbalclub De Graafschap. Van Schelven was tussen 2006 en 2016 burgemeester van Culemborg. Daarvoor was hij wethouder en raadslid in Gouda.



De fractievoorzitters in Bunnik konden kiezen uit twee kandidaten waarmee ze een geprek hebben gevoerd. Ze spraken volgens de gemeente unaniem hun voorkeur uit voor Van Schelven.



Van Schelven begint op 5 september, woensdag wordt hij beëdigd. De waarnemingsperiode duurt tot eind 2018.



