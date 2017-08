Politie Utrecht: Brandende Audi in Lombok was gestolen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 10:43 uur

Foto: 112 Media Utrecht

UTRECHT - De Audi die vannacht in Utrecht crashte en in brand heeft gestaan, was gestolen. Volgens de politie is de snelle wagen na de botsing in de wijk Lombok in brand gestoken.



Omwonenden hoorden na de botsing harde knallen en tijdens het blussen werden omstanders uit voorzorg op afstand gehouden. Rechercheonderzoek wijst uit dat de auto eind december gestolen is in het Noord-Brabantse Berlicum. Nadat de auto geblust was, heeft de politie de Audi mee laten nemen voor onderzoek.



Getuigen hebben aan de politie gemeld dat er twee mensen van de plaats van het ongeluk zijn weggerend.



