Man gewond bij relationele ruzie in De Bilt

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 11:16 uur

Foto: Menno Bausch

DE BILT - Een conflict in de relationele sfeer is volledig uit de hand gelopen op de Akker in De Bilt.



Een man raakte vannacht gewond bij de ruzie. Hij is volgens buurtbewoners gestoken door zijn ex. Volgens omwonenden had de man een gebiedsverbod. De politie wil hier niet op ingaan.



Na de melding gingen meerdere politiewagens, ambulances en een traumahelikopter naar de Akker. De heli werd uiteindelijk geannuleerd.



De man is overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw is meegenomen naar het bureau.





