Twee arrestaties na inbraak supermarkt Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE - Na een inbraak in Wijk bij Duurstede heeft de politie twee verdachten aangehouden. De mannen uit Rhenen en Ede zouden in de Albert Heijn aan de Steenstraat een ruit hebben ingegooid.



Het raam sneuvelde rond 4.00 uur vannacht. Getuigen belden direct met de politie en die stuurde agenten en een helikopter naar de supermarkt. De politiehelikopter vond de 35-jarige Edenaar op de Karel de Grootstraat en even later de 28-jarige man uit Rhenen in een steegje tussen de Fruitveiling en het Veilingpark.



De Rhenenaar, die duidelijk bezweet was, verzette zich bij zijn aanhouding. Volgens de politie hadden beide mannen door de snelle melding geen gelegenheid om iets te stelen. Ze zitten in de cel en de politie onderzoekt wat ze op hun kerfstok hebben.



