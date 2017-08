Kinderziektes in Utrechtse megafietsenstalling: te glad en nog even zoeken

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 12:38 uur

Officiële opening met wethouder Victor Everhardt (r) en de regiodirecteuren van NS en ProRail. Foto: Gemeente Utrecht

UTRECHT - Bij de ingang van de nieuwe megafietsenstalling bij station Utrecht Centraal is het te glad, zeker als het regent. Daarom wordt er binnenkort een extra ruw laagje aangebracht om de ondergrond stroever te maken. Ook hangt er inmiddels een waarschuwingsbord.



Het is een van de kinderziektes die sinds de ingebruikname op 7 augustus aan het licht zijn gekomen. Vanmorgen werd het eerste gedeelte van de Stationspleinsfietsenstalling officieel geopend, maar de afgelopen twee weken diende als proefperiode. Er werden volgens de gemeente 30.000 fietsen gestald en dagelijks zo'n 250 OV-fietsen verhuurd.



VERBETERINGEN

Een van de inmiddels doorgevoerde verbeteringen, is de bewegwijzering. "We hebben nog niet zoveel ervaringen met zulke grote stallingen, dus sommige dingen moet je gaandeweg ontdekken", vertelt projectleider Tatjana Stenfert Kroese. "We hebben gekeken waar mensen de weg kwijt zijn. Er zijn nu grote borden met grote letters opgehangen zodat gebruikers beter zien hoe ze rond kunnen fietsen en de uitgang kunnen vinden. Het is ook ervaren wat werkt en wat de mensen willen. Dat betekent de hele tijd flexibel en creatief zijn."



PLAATS

De huidige 6.000 fietsparkeerplekken in de Stationspleinstalling worden de komende maanden aangevuld met nog eens 1500 stuks. Eind 2018 is er plaats voor 12.500 fietsen en heeft Utrechtse de grootste stalling ter wereld. Nu staat die nog in Tokio (9400 plaatsen).



De Stationspleinstalling is dag en nacht open. De eerste 24 uur stallen is gratis. Je kan er inchecken met OV-chipkaart. Via de Midden- en Noordertunnel kunnen reizigers vervolgens direct naar de perrons toe. Op de bovenste verdieping van de stalling is een tijdelijke aansluiting met Hoog Catharijne richting de stationshal gemaakt. Begin 2018 kan er via het nieuwe Stationsplein naar Utrecht Centraal Station worden gewandeld.



SMAKKELAARSVELD

Met de openstelling van de Stationspleinstalling wordt een gedeelte van de fietsparkeerplekken op het Smakkelaarsveld gefaseerd weggehaald. De fietsparkeerplekken gaan weg omdat er ruimte wordt gemaakt voor de aanleg van de bus-(tram)baan.



