Autobrand verspert A1 bij Eembrugge

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 12:18 uur

Foto: Caspar Huurdeman

BAARN/EEMBRUGGE - Rijkswaterstaat heeft een deel van de A1 tussen Hilversum en Amersfoort afgesloten. Bij Eembrugge stond een auto in lichterlaaie. De brandweer kon de wagen niet meer redden.



Automobilisten die achterop komen mogen niet meer over de rijbaan verder en moeten er via de vluchtstrook langs. Het overige verkeer wordt omgeleid via de A27 en de A28. Omdat het vuur oversloeg is op de middenberm, moest ook linkerrijstrook naar Hilversum en Amsterdam even dicht.



De oorzaak van de brand lijkt een technisch probleem in de auto. Volgens omstanders zijn er geen gewonden gevallen.



