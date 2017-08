Basisscholen hebben net op tijd genoeg leerkrachten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 13:48 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - In onze regio zijn vrijwel alle scholen vandaag weer begonnen, maar veel basisscholen hebben moeite om genoeg leraren voor de klas te krijgen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs basisscholen in Midden-Nederland.



Basisschool de Marke lukte het op de valreep om genoeg docenten te vinden voor elke klas. "Maar dat was een helse klus. Uiteindelijk is het wel gelukt", zegt directeur Karin van den Hoven tegen de NOS. "Maar ik maak me wel grote zorgen als er meerdere leraren ziek worden."



Het ministerie van Onderwijs verwacht dat het lerarentekort de komende jaren alleen maar groter wordt. Het zou gaan om een tekort van ruim 4000 leraren in 2020. Dat tekort loopt volgens het ministerie naar 10.000 in 2025.



Eerder gaf ook het UWV aan dat het een groeiend tekort aan leerkrachten verwacht in het midden van het land. Volgens de uitkeringsinstantie loopt het tekort vanaf volgend jaar flink op en is er in 2020 voor 100 vacatures in het onderwijs niemand te vinden in het midden van het land.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht