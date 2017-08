In beeld: Velduil door 'broedsucces' in Eempolder

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 14:41 uur

PROVINCIE UTRECHT - De velduil lijkt zijn plekje gevonden te hebben in de Eempolder. Dat blijkt uit onderzoek van vogelaars.



Volgens de experts zijn de zeldzame vogels sinds april continu in het gebied aanwezig. Bovendien zijn in de twee gevonden nesten tien kleine uiltjes geboren en die zijn inmiddels ook geringd.



Vogelexperts spreken over een 'broedsucces', dat mogelijk was door de grote hoeveelheid muizen in de polder. Fotograaf Caspar Huurdeman wist de velduil de afgelopen maanden meerdere keren vast te leggen.



RALREIGER

Dit weekend waren er ook al veel vogelaars te vinden in de Eempolder. Zij kwamen naar Eemnes voor de Ralreiger. De toeloop kwam op gang nadat er een waarneming was geplaats op de vogelspotsite waarneming.nl. Volgens deskundigen is het een zeer zeldzame reiger. Hij komt voornamelijk voor in Zuid- en Oost-Europa en duikt de laatste tijd weer af en toe op in Nederland.



